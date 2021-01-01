Описание

Какие марки холодильников мы ремонтируем.





Ремонт холодильников — одна из основных услуг нашего сервисного центра. Поломка этой бытовой техники доставляет владельцам неприятности и финансовые убытки в виде испорченных продуктов, поэтому оперативность возвращения ее в строй — важнейшее требование всех наших клиентов.

Цены на ремонт холодильника:

Заправка фреоном от 1000р Прочистка дренажной системы от 300р Замена реле от 500р Замена термостата (терморегулятора) от 600р Устранение утечки хладагента от 1200р Устранение засора капиллярного трубопровода от 1100р Ремонт платы (модуля управления) от 1500р Замена ТЭНа от 1400р Замена датчика температуры от 300р Замена трубопровода от 900р Мелкий ремонт от 800р Замена вентилятора обдува испарителя от 300р Замена мотор-компрессора от 1500р Замена фильтр-осушителя от 800р Замена уплотнительной резины от 1200р Перенавеска дверей от 1100р Замена конденсатора от 1200р

Типичные поломки

шум во время работы — дребезжание, гул, стук;

протекание воды;

отсутствие освещения внутри;

намерзание «шубы» из инея в морозильном отделении;

недостаточное или чрезмерное охлаждение;

самопроизвольное выключение после запуска через пару минут;

работает и не выключается.

Каждое из этих проявлений отклонений в работе агрегата может быть вызвано разными причинами. К примеру, появление «шубы» на стенках обусловлено неплотным прилеганием дверцы или же поломкой терморегулятора, к излишнему шуму приводит неправильная установка или выход из строя компрессора. Чтобы точно диагностировать причину, необходимо знание принципа работы устройства конкретной модели, а также наличие специального оборудования и опыта мастера.

Что входит в ремонт холодильников

Если вы заметили подозрительное «поведение» своей бытовой техники, не откладывая обращайтесь в компанию АйсХолод-Сервис. Это позволит вам не доводить ситуацию до капитального ремонта, а значит — сэкономить средства и время. Согласовав с заказчиком время вызова мастера, наши специалисты осуществят ремонт техники на дому — обычно заявка выполняется в течение суток.

Мастера различают два вида ремонта — линейный и капитальный. Последний более дорогой и сложный — его производят в случае, если из строя вышел компрессор, конденсатор или испаритель. Во время капитального ремонта из системы удаляется хладагент, затем заменяют поломанную деталь и фильтр. Следующим этапом восстанавливается герметичность системы при помощи высокотемпературной пайки, из системы удаляется воздух и закачивается хладагент.







Линейный ремонт предполагает выявление неисправного рабочего узла с последующей заменой. Сложность, длительность и стоимость зависит от того, какая именно деталь вышла из строя. Также нередко случаются текущие поломки, с которыми мастер справляется за полчаса — например, замена перегоревшей лампочки, уплотнителя на дверях и другое. Гарантируем качество выполненных работ – подтверждаем документально. Обращение в нашу компанию позволит вам вернуть холодильную бытовую или профессиональную технику в строй быстро и без проблем — устраним поломки любого уровня сложности.