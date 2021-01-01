Какие марки холодильников мы ремонтируем.
Ремонт холодильников — одна из основных услуг нашего сервисного центра. Поломка этой бытовой техники доставляет владельцам неприятности и финансовые убытки в виде испорченных продуктов, поэтому оперативность возвращения ее в строй — важнейшее требование всех наших клиентов.
Цены на ремонт холодильника:
|Заправка фреоном
|от 1000р
|Прочистка дренажной системы
|от 300р
|Замена реле
|от 500р
|Замена термостата (терморегулятора)
|от 600р
|Устранение утечки хладагента
|от 1200р
|Устранение засора капиллярного трубопровода
|от 1100р
|Ремонт платы (модуля управления)
|от 1500р
|Замена ТЭНа
|от 1400р
|Замена датчика температуры
|от 300р
|Замена трубопровода
|от 900р
|Мелкий ремонт
|от 800р
|Замена вентилятора обдува испарителя
|от 300р
|Замена мотор-компрессора
|от 1500р
|Замена фильтр-осушителя
|от 800р
|Замена уплотнительной резины
|от 1200р
|Перенавеска дверей
|от 1100р
|Замена конденсатора
|от 1200р
Типичные поломкиОсновные причины обращения в наш сервис:
-
шум во время работы — дребезжание, гул, стук;
-
протекание воды;
-
отсутствие освещения внутри;
-
намерзание «шубы» из инея в морозильном отделении;
-
недостаточное или чрезмерное охлаждение;
-
самопроизвольное выключение после запуска через пару минут;
-
работает и не выключается.
Каждое из этих проявлений отклонений в работе агрегата может быть вызвано разными причинами. К примеру, появление «шубы» на стенках обусловлено неплотным прилеганием дверцы или же поломкой терморегулятора, к излишнему шуму приводит неправильная установка или выход из строя компрессора. Чтобы точно диагностировать причину, необходимо знание принципа работы устройства конкретной модели, а также наличие специального оборудования и опыта мастера.
Что входит в ремонт холодильников
Если вы заметили подозрительное «поведение» своей бытовой техники, не откладывая обращайтесь в компанию АйсХолод-Сервис. Это позволит вам не доводить ситуацию до капитального ремонта, а значит — сэкономить средства и время. Согласовав с заказчиком время вызова мастера, наши специалисты осуществят ремонт техники на дому — обычно заявка выполняется в течение суток.
Мастера различают два вида ремонта — линейный и капитальный. Последний более дорогой и сложный — его производят в случае, если из строя вышел компрессор, конденсатор или испаритель. Во время капитального ремонта из системы удаляется хладагент, затем заменяют поломанную деталь и фильтр. Следующим этапом восстанавливается герметичность системы при помощи высокотемпературной пайки, из системы удаляется воздух и закачивается хладагент.
Линейный ремонт предполагает выявление неисправного рабочего узла с последующей заменой. Сложность, длительность и стоимость зависит от того, какая именно деталь вышла из строя. Также нередко случаются текущие поломки, с которыми мастер справляется за полчаса — например, замена перегоревшей лампочки, уплотнителя на дверях и другое. Гарантируем качество выполненных работ – подтверждаем документально. Обращение в нашу компанию позволит вам вернуть холодильную бытовую или профессиональную технику в строй быстро и без проблем — устраним поломки любого уровня сложности.